Polizei Essen

POL-E: Essen: Smart-Fahrerin bei Zusammenstoß verletzt - Flüchtiger Verursacher gesucht

Essen (ots)

45143 E-Westviertel: Am frühen Sonntagmorgen (23. Januar) gegen 1:35 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen auf der Altendorfer Straße in Höhe des Parkplatzes an der Haltestelle Kronenberg.

Die 20 Jahre alte Fahrerin eines Smarts beabsichtigte den Parkplatz an der Altendorfer Straße in Richtung Helenenstraße zu verlassen, als plötzlich der Fahrer eines Skoda Suberb in sie hinein fuhr.

Nach dem Unfall stieg der Fahrer aus und rannte zunächst in Richtung einer Cocktailbar und im weiteren Verlauf in Richtung Altendorf davon.

Der Fahrer soll zirka 1,8 Meter groß sein, zwischen 25 und 30 Jahre alt und ein südeuropäisches Erscheinungsbild haben. Er habe schwarze Haare und trug beim Unfall einen rot karierten Anzug sowie schwarze Schuhe.

Die Essenerin verfolgte den Mann, verlor ihn jedoch kurze Zeit später aus den Augen. Ein bislang unbekannter Türsteher der Cocktailbar teilte ihr mit, dass der Mann in Richtung Altendorf gelaufen sei.

Die Ermittlerin des Verkehrskommissariats bittet Zeugen, insbesondere den Türsteher, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden. (ChWi)

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell