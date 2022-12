BPOLI-Flugh. STR: Toni, der Bär im Terminal unterwegs

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

Mit dem Weihnachtsferienstart lädt Bundespolizeibär Toni Passagiere und Medienvertreter herzlich zu einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, den 22. Dezember 2022 im Flughafen Stuttgart ein. Der freundliche Bär gibt von 5 bis 13 Uhr zusammen mit der Bundespolizei Tipps für die Vorbereitungen einer Flugreise. Bei der Luftsicherheitskontrolle im Terminal 3 zeigen die Beamten an einem Stand, was ins Hand- und Reisegepäck darf und was nicht. Auf längere Warteschlangen in den Spitzenzeiten kann Bär Toni zwar keinen Einfluss nehmen, aber gerne steht er an dem Tag für eine beruhigende Umarmung und ein besonderes Erinnerungsfoto zur Verfügung. Damit möchte er die Zeit des Wartens, vor allem für Kinder, angenehmer machen. Die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart rät Passagieren, sich 90 Minuten vor Abflug an der Luftsicherheitskontrolle einzufinden. Fluggäste können außerdem mithelfen die Wartezeiten zu verringern, indem sie elektronische Geräte sowie den transparenten 1-Liter Beutel für Flüssigkeiten, Gele und Cremes mit je maximal zulässigem 100 ml Fassungsvermögen sofort in die Gepäckwanne legen, wenn sie zur Kontrolle kommen. Eine Auflistung verbotener Gegenstände im Hand- und Reisegepäck sowie weitere wichtige Informationen für die Vorbereitungen einer Flugreise sind auf der Website der Bundespolizei www.bundespolizei.de eingestellt. Der Flughafen Stuttgart informiert hierzu ebenfalls unter www.flughafen-stuttgart.de. Die Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart wünscht allen schöne und besinnliche Feiertage.

