BPOLI-Flugh. STR: 4470 Euro Geldstrafe bei der Einreise am Flughafen Stuttgart vollstreckt

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots) - Die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart nahm am Dienstag, den 25. Oktober 2022 zwei Personen aufgrund von Vollstreckungshaftbefehlen fest. So wurde ein 31-jähriger, rumänischer Staatsangehöriger bei einer Polizeikontrolle im Terminal des Airports um Mitternacht durch Beamte der Bundespolizei festgenommen. Gegen den Mann lag ein Vollstreckungshaftbefehl der ...

mehr