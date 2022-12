Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Gesuchter Straftäter erwischt

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Ein 59-jähriger italienischer Passagier wurde am Sonntagnachmittag, den 18. Dezember 2022, von der Bundespolizei am Flughafen Stuttgart festgenommen. Nach Ankunft seines Fliegers aus Rom kontrollierten ihn die Beamten und stellten dabei fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen einem Vermögensdelikt gesucht wurde. Der Fluggast bezahlte die verhängte Geldstrafe in Höhe von 2100 Euro und konnte am frühen Abend seinen Weg fortsetzen. Die Verfahrenskosten von knapp 90 Euro muss er noch begleichen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, übermittelt durch news aktuell