Polizei Hagen

POL-HA: Mit Schusswaffe ins Taxi

Hagen (ots)

Am Samstagmorgen gegen 05:20 Uhr meldete sich ein Hagener Taxifahrer über den Notruf bei der Polizei.

Dieser stand mit seinem Taxi in der Dödterstraße, um dort auf Fahrgäste zu warten. Er sah einen Mann auf sein Taxi zukommen und bemerkte, dass dieser eine Schusswaffe in der Hand hielt, ohne jedoch diese auf ihn zu richten. Als der Mann in das Taxi einstieg, verließ der 43-jährige Taxifahrer sofort sein Fahrzeug und alarmierte die Polizei.

Unter Vorhalt der Dienstwaffen wurde der auf dem Rücksitz im Taxi sitzende Mann aufgefordert, das Fahrzeug zu verlassen. Er stieg sofort aus und wurde fixiert.

Bei der Durchsuchung des 39-jährigen Hageners wurde in seiner Manteltasche eine geladene Schreckschusspistole gefunden. Zudem trug er ein Schulterholster. Auf die Frage, warum er eine Schusswaffe dabei habe, gab er nur an, dass er sich bedroht fühle.

Der betrunkene Mann wurde in das Polizeigewahrsam gebracht. Die Waffe wurde sichergestellt. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. (tr)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell