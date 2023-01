Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Bikes gestohlen

Meiningen (ots)

Zwei E-Bikes inklusive Akkus und Anhängekupplung im Gesamtwert von ca. 8.300 Euro entwendeten unbekannte Diebe aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Sachsenstraße in Meiningen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch. Hinweise auf die Täter bzw. auf den Verbleib der gestohlenen Zweiräder nimmt die Meininger Polizei unter der Rufnummer 03693 591-0 entgegen.

