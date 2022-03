Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt - Autofahrer flüchtet

Viersen: (ots)

Am Montag gegen 06.00 Uhr war eine 34-jährige Viersenerin mit ihrem Fahrrad auf der Gerberstraße in Richtung Krefelder Straße unterwegs. Ein Pkw, der auf der Vorster Straße in Richtung Clörather Weg unterwegs war, missachtete an der an der Gerberstraße beim Abbiegen die Vorfahrt der Radfahrerin. Um eine Kollision zu verhindern, wich die 34-Jährige aus, stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Der Pkw wendete und flüchtete in Richtung Clörather Straße. Bei dem Pkw handelte es sich vermutlich um einen silberfarbenen VW-Golf. Der Fahrer ist ca. 45 Jahre alt und hat kurzes dunkelblondes Haar. Hinweise auf den Flüchtigen bitte an das Verkehrskommissariat über die Rufnummer 02162/377-0. / wg (217)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell