POL-ME: Zigarettenautomat entwendet - die Polizei ermittelt - Mettmann - 2206074

In der Nacht zu Montag, 13. Juni 2022, entwendeten bisher unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten, welcher in Mettmann auf der Elberfelder Straße, gegenüber eines Sportcenters, aufgestellt gewesen war. Wie der oder die Diebe den mehrere Kilogramm schweren Automaten stehlen und abtransportieren konnten, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Am Montagmorgen, gegen 07:45 Uhr, informierte eine aufmerksame Anwohnerin der Mettmanner Straße die Polizei, nachdem sie bemerkt hatte, dass der ursprünglich in Höhe der Haus-Nummer 175 aufgestellte Zigarettenautomat, augenscheinlich entwendet wurde. Die vor Ort eingesetzten Einsatzkräfte konnten lediglich das im Boden fest verankerte Fragment des Rohrpfostens feststellen und bemerkten augenscheinlich frische Beschädigungen an dem dahinter angebrachten Holzzaun. Des Weiteren konnten an der Tatörtlichkeit diverse Fahrzeugteile sichergestellt werden.

Ob der Automat mittels eines Fahrzeuges aus der Verankerung gerissen und anschließend gewaltsam entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Mettmann, Telefon 02104 / 982 6250, in Verbindung zu setzen.

