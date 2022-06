POL-ME: Baugerüstabdeckung in Brand gesetzt - die Polizei ermittelt - Velbert - 2206072

Polizei Mettmann

Velbert - 2206072

Mettmann

In der Nacht zu Dienstag, 14. Juni 2022, kam es auf der Mettmanner Straße in Velbert zu einem Brandausbruch an einer Plane, die an einem Baugerüst an einem leerstehenden Zweifamilienhaus angebracht war. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 02 Uhr stellte ein zufällig die Mettmanner Straße passierender Fußgänger einen Brandausbruch an einer Plane fest, welche vor ein Baugerüst gespannt war. Das Gerüst war an der Frontseite eines leerstehenden Zweifamilienhauses aufgebaut. Der Zeuge informierte folgerichtig über den Notruf die Einsatzkräfte der Polizei sowie der Feuerwehr. Eine eingesetzte Streifenwagenbesatzung versuchte zunächst, bis zum Eintreffen der Feuerwehr Velbert, das Feuer mittels eines Handfeuerlöschers zu löschen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr führten nach ihrem zeitnahen Eintreffen die weiteren Löscharbeiten durch und konnten somit einen größeren Schaden verhindern.

Durch den Löscheinsatz entstand auf einem in unmittelbarer Nähe geparktem Fahrzeug ein leichter Löschschaumauftrag. Ob es hierbei zu einem Sachschaden kam, ist aktuell nicht bekannt.

Die Polizei geht nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und leitete ein Strafverfahren wegen Brandstiftung ein. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

