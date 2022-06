POL-ME: Reh ausgewichen und gestürzt: Motorradfahrer schwer verletzt - Velbert - 2206070

Polizei Mettmann

Am Montagabend (13. Juni 2022) ist in Velbert-Mitte bei einem Unfall mit dem Motorrad ein 27 Jahre junger Mann aus Essen schwer verletzt worden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte der Motorradfahrer einem die Fahrbahn kreuzenden Reh ausweichen müssen und war dadurch zu Fall gekommen.

Folgendes war geschehen:

Gegen 21 Uhr war der Essener mit seinem Motorrad der Marke Ducati über die Straße "Am Hespertal" in Velbert-Mitte in Richtung Essen gefahren. Hierbei war plötzlich aus einem Waldstück ein Reh auf die Straße gesprungen, weshalb der Motorradfahrer eine Gefahrenbremsung durchführen musste. Dabei verlor der 27-Jährige die Kontrolle über seine Maschine und stürzte zu Boden, wobei er sich mehrfach überschlug.

Ein in diesem Moment entgegenkommender Autofahrer stoppte umgehend seine Fahrt, alarmierte die Rettungskräfte und leistete Erste Hilfe bei dem Essener. Dieser wurde anschließend in einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht - er wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Zu einer Kollision mit dem Reh war es nicht gekommen - das Tier konnte auch nicht aufgefunden werden. Allerdings stellte die Polizei neben der Fahrbahn an beiden Seiten Spuren eines regen Wildwechsels fest.

Die Ducati des Esseners wurde bei dem Unfall ganz erheblich beschädigt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf eine Summe von mehreren Tausend Euro geschätzt. Die Polizei musste während der Unfallaufnahme die Straße "Am Hespertal" in beiden Richtungen im Bereich der Unfallstelle komplett sperren.

