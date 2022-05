POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn; Zwei Verletzte; Gesamtschaden 13.000 Euro

Mühlhausen (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen über das vergangene Wochenende in die Kraichgauschule in der Schulstraße ein, durchwühlten Schreibtische und versuchten Schubläden zu öffnen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich an den Polizeiposten Mühlhausen, Tel.: 06222/66285-0 oder das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu wenden. Rückfragen bitte an: ...

