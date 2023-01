Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Infos + Unterhaltung mit "Lotti und Kurt"

Iserlohn (ots)

Am kommenden Mittwoch, 1. Februar, öffnet sich der Vorhang im Seniorenkino mit "Lotti und Kurt": Bevor eine Tragikomödie über die Leinwand flimmert, betritt die Polizei die Bühne.

Information plus Unterhaltung: So lautet das Rezept der alle zwei Monate angebotenen Seniorenkino-Nachmittage. Zu Beginn um 14 Uhr gibt es einen kurzen Film mit Lotti und Kurt, den beiden Handpuppen der Verkehrsunfallprävention. Sie erleben im Alltag genau das, wovor die Polizei immer warnt. Daran knüpfen Experten ihrer Sachgebiete an und berichten aus dem Alltag im Märkischen Kreis. Am Mittwoch geht es unter anderem um Enkeltrickbetrüger und falsche Polizeibeamte. Kriminalhauptkommissar Christian Vogel von der Kriminalprävention der märkischen Polizei verrät die Tricks der Betrüger am Telefon. So informiert, können sich die Besucherinnen und Besucher zurücklehnen und den Film "Mrs. Harris und ein Kleid von Dior" genießen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell