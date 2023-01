Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vorkasse-Betrug/ Einbrüche in Wohnung, Geschäfte und Pkw/ Brille gestohlen/ Schuhe geklaut/ Radfahrer ohne Licht, aber mit 4-Meter-Balken/ Nach Einkauf bestohlen

Iserlohn (ots)

Statt den Kaufpreis für ein Fahrzeug zu bekommen, sollte ein Iserlohner in dieser Woche zunächst in Vorkasse treten für das Abholen des Wagens. Der Iserlohner hatte den Wagen über ein Online-Portal zum Kauf angeboten. Es meldete sich ein Interessent der angab, sich derzeit in Dänemark aufzuhalten. Er wolle das Auto ungesehen kaufen und von einer Spedition abholen lassen. Die Geschäftspartner einigten sich und unterschrieben einen Kaufvertrag. Kurze Zeit später folgten eine Rechnung der Spedition und eine Mail von einer Bank, wonach der Zahlungsvorgang gestoppt worden sei, bis die Spedition bezahlt sei. Als sich der Iserlohner mit dem Kaufinteressenten in Verbindung setzte, drohte der ihm mit rechtlichen Schritten und forderte den Verkäufer auf, sofort den Spediteur zu bezahlen. Stattdessen erstattete der Iserlohner jedoch am Freitag Anzeige bei der Polizei wegen Betrugs. Damit könnte er richtig liegen: Denn immer wieder versuchen Vorkasse-Betrüger, auf diese Art Speditionskosten zu ergaunern. Dass sie den angebotenen Gegenstand ungesehen kaufen wollen, weil sie sich angeblich im Ausland aufhalten, ist typisch. Genauso werden die mutmaßlichen Betrüger den Verkäufer bitten, die Transportkosten auszulegen. Sie versprechen zwar, diese zusammen mit dem Kaufpreis zu überweisen. Doch das Geld kommt nicht und auch keine Spedition. So behält der Verkäufer zwar in der Regel seine Ware, verliert jedoch die meist erheblichen Speditionsgebühren.

Eine Wohnungsinhaberin von der Baarstraße hat der Polizei am Samstag einen Einbruch gemeldet. Sie war über das Wochenende verreist. Als sie am Sonntag nach Hause kam, fand sie eine gewaltsam geöffnete Wohnungstür vor. Außerdem war ihr Samsung-Flachbildfernseher weg. Ein Nachbar hatte am Samstag gegen 2 Uhr einen Unbekannten vor der Haustür getroffen und hörte gegen 6 Uhr Lärm im Treppenhaus, der im Zusammenhang stehen könnte mit dem Einbruch.

Am Sonntag gab es mehrere Einbrüche bzw. Einbruchversuche in Geschäfte an der Hans-Böckler-Straße. Zwei Unbekannte sind kurz vor 8 Uhr in eine Handywerkstatt eingebrochen. Sie zerschlugen eine Schaufensterscheibe, stiegen in den Laden und entwendeten mehrere Handys. Zeugen hörten den Lärm und beobachteten, während sie die Polizei informierten, die Täter. Als die Polizeifahrzeuge eintrafen, waren die beiden Täter bereits in Richtung Wallstraße geflohen. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Allerdings lagen auf einem Parkplatz fünf alte, nicht mehr funktionsfähige Mobiltelefone - Dekoration aus dem Schaufenster an der Hans-Böckler-Straße. Einer der beobachteten Männer war schwarz gekleidet mit Jacke und Basecap. Unter der Jacke trug er einen weißen Hoodie mit Kapuze über der Basecap. Der zweite Täter trug eine helle Basecap. Die Polizei sicherte Spuren, darunter Aufnahmen aus Überwachungskameras. Noch während die Polizeibeamten den Einbruch aufnahmen, machte ein Zeuge sie auf eine weitere beschädigte Schaufensterscheibe in der Nähe aufmerksam: An einem weiteren Geschäft wurde offenbar versucht, die Schaufensterscheiben einzuschlagen. Ein vorbeifahrender Autofahrer hatte die Polizei gegen 7.40 Uhr informiert, weil an einer Autowerkstatt an derselben Straße die Alarmanlage lief. Auch dieser Autofahrer bemerkte in der Nähe zwei Personen. Wie die Polizei feststellte, zerstörten die Täter eine Plexiglasscheibe eines Tores und konnten so in das Innere der Werkstatt eindringen. Ob etwas gestohlen wurde, ließ sich bei Anzeigenaufnahme nicht feststellen. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Einen weiteren Einbruch gab es zwischen Samstag- und Sonntagmittag in eine Apotheke am Kurt-Schumacher-Ring. Dort zerstörten die Täter eine gläserne Schiebetür. Drinnen öffneten die Täter eine Geldkassette mit Münzgeld. Einen Teil ihrer Beute verloren sie jedoch bereits auf dem Weg nach draußen wieder.

Aus einem Lagerraum einer Gaststätte Am Dicken Turm wurden in der Nacht zum Freitag diverse Getränke sowie leere Pfandflaschen gestohlen. Der oder die Täter hatten eine Tür aufgehebelt und waren so in das Objekt gelangt.

Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Am Wochenende gab es in der Innenstadt mehrere Einbrüche in Fahrzeuge bzw. Sachschädigungen: Am Sonntag zwischen 3.30 Uhr und 9.05 Uhr am Bahnhofsplatz in einen schwarzen Mercedes Benz, am Sonntag zwischen 1 und 9.45 Uhr in der Kluse in einen schwarzen Daimler 204, zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 9.50 Uhr, ebenfalls in der Kluse in einen weißen BMW, in der Nacht zum Sonntag in der Straße Altstadt in einen weißen Porsche Panamera sowie an der Bethanienallee in einen weißen Nissan Juke sowie einen grauen Toyota Yaris, außerdem zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 12.15 Uhr, an der Rahmenstraße in einen blauen Daimler. In allen Fällen zertrümmerten die Täter eine Scheibe und durchwühlten zum Teil das Innere der Wagen. Beute machten die Täter nach den ersten Erkenntnissen nur an der Kluse: Ausweise, Versicherungskarten, Zulassungsbescheinigung und Bankkarte.

Die Polizei warnt weiterhin: Ein Auto ist kein Tresor. Deshalb sollten auch bei nur kurzen Abwesenheiten keine Wertsachen im Fahrzeug liegen gelassen werden. Die Täter kennen auch alle möglichen "Verstecke". Dass in einer offen auf einem Sitz liegenden Tasche vielleicht nur wertlose Dinge stecken, wissen Täter nicht. Oft reicht bereits das in der Mittelkonsole liegende Kleingeld als Tatanreiz.

Ein 19-Jähriger hat Anzeige bei der Polizei erstattet, weil ihm von einer Bekannten die Brille von der Nase gestohlen worden sei. Nach dem Besuch mehrerer Gaststätten geriet er mit der zwei Jahre älteren Frau in einem Lokal in einen Streit. In dessen Folge habe sie ihm die Brille abgenommen und sei dann gegangen. Der 19-Jährige holte um 7.20 Uhr die Polizei. Er sah sich selbst außerstande, die Frau zu kontaktieren. Die Polizeibeamten konnten die angebliche Diebin befragten. Die alkoholisierte Frau bestreitet, dass sie den Abend mit dem 19-Jährigen verbracht hat.

Ein 18-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Viktoriastraße hatte am Samstag seine Schuhe vor die Wohnungstür gestellt. Gegen 11.30 Uhr stellte die Familie fest, dass die weißen Schuhe der Marke Polo Ralph Lauren nicht mehr vor der Tür standen. Sie riefen die Polizei, um Anzeige zu erstatten.

Einer Streifenwagen-Besatzung der Polizei ist am Samstag kurz nach 1.30 Uhr am Grünen Weg auf dem Gehweg ein Fahrradfahrer ohne Licht, dafür aber mit einem vier Meter langen Kantholz auf der Schulter entgegen gekommen. Die Polizeibeamten stoppten den ungewöhnlichen Nachttransport. Der Mann bestreitet einen Diebstahl. Vielmehr habe er das Kantholz aus der mit Bauzäunen versperrten Unterführung in der Nähe "genommen". Während eine Streifenwagen-Besatzung den sperrigen Balken zur Baustelle zurück transportierte, wurde der Radfahrer von einem anderen Streifenwagen mitgenommen zur Wache. Dort stellten die Polizeibeamten die Identität des 33-Jährigen fest. Er habe den Balken gebraucht, um für die Kinder eines Freundes ein Hochbett bauen zu können, begründete er die "Mitnahme". Die Polizei bewertet diese jedoch als klassischen Diebstahl und schrieb eine entsprechende Anzeige.

Beim Verladen seiner Einkäufe am Samstag gegen 14.50 Uhr ist einem 56-jährigen Mann die Geldbörse abhandengekommen. Zuvor hatte er seinen Einkauf in dem Discounter an der Karl-Arnold-Straße mit seiner Debitkarte bezahlt und die Geldbörse in seine Tasche gesteckt. Nach dem Einladen der Ware in seinen Pkw fiel dem 56-Jährigen auf, dass das Portemonnaie weg war. Es wurde ihm entweder gestohlen oder er hat es verloren und der Finder hat es unterschlagen. (cris)

