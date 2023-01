Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Lautstark Schulden eingefordert/ Drei junge Männer ins Gewahrsam/ Pkw samt Anhänger gestohlen/ Pkw beschädigt/ "Hallo-Papa-Trick"

Altena (ots)

Lautstark und sehr aufgebracht forderte ein 40-jähriger Altenaer am Freitagnachmittag in einem gastronomischen Betrieb in der Lennestraße angebliche Schulden ein. Dabei soll er die Schulderin bedroht haben. Die Frau bekam jedenfalls Angst und holte die Polizei hinzu. Die konnte den Mann beruhigen und verwies in der angeblichen Schuldenfrage auf den Zivilklageweg. Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen Bedrohung gegen den 40-Jährigen und erteilten einen Platzverweis.

Nach einem lautstarken Streit in der Innenstadt haben sich mehrere junge Männer in der Nacht zum Samstag mit der Polizei angelegt. An der Lenneuferstraße trafen die mit mehreren Fahrzeugen angerückten Einsatzkräfte gegen 2.30 Uhr eine siebenköpfige Personengruppe. Ihnen wurden Platzverweise für die gesamte Altenaer Innenstadt erteilt. Im Weggehen beschimpften die Männer die Polizeikräfte als "Scheiß Bullen" und "Hurensöhne". Darauf holten die Beamten sie ein und hielten drei Männer fest. Ein 23-Jähriger widersetzte sich und versuchte, das Anlegen von Handfesseln zu verhindern. Die Beamten überwältigten ihn und brachten ihn gemeinsam mit zwei seiner Begleiter (22 und 27) zur Durchsetzung des Platzverweises und zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam nach Lüdenscheid. Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen gegen diese drei und einen weiteren 22-Jährigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Zwischen Samstag- und Sonntagmittag wurde in der Bachstraße ein roter Opel Astra Station Wagon samt Stedele-Anhänger gestohlen. Die Polizei hat die Fahrzeuge zur Fahndung ausgeschrieben.

Am Sonntag zwischen 11 und 12.30 Uhr wurde an der Lenneuferstraße ein schwarzer VW T-Roc zerkratzt. Es könnte jedoch sein, dass der Wagen bereits früher zerkratzt wurde. In der Nacht zum Sonntag wurde an der Villenbergstraße der Spiegel eines schwarzen Seat Leon beschädigt. Unterhalb des Spiegels gibt es eine leichte Delle im Blech.

Ein 53-jähriger Altenaer ist auf den "Hallo-Papa"-Trick hereingefallen. Ein Betrüger hatte ihn per Messenger angeschrieben und sich als sein Sohn ausgegeben. Es folgte die übliche Lügengeschichte vom kaputten Mobiltelefon und der dringend nötigen Überweisung. Der Vater ließ sich überreden, den Geldtransfer zu übernehmen, und überwies eine hohe Summe auf ein fremdes Konto. Erst danach, telefonierte er mit seinem echten Sohn und der Betrug flog auf. Die Polizei warnt weiter dringend vor der Betrugsmasche, die sich nicht nur an Senioren, sondern auch an die jüngere Elterngeneration mit erwachsenen Kindern wendet. Dabei ließe sich der Trick so einfach entlarven: Durch einen Rückruf an dem angeblich kaputten Handy oder durch die Bitte um eine Sprachnachricht. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell