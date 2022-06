Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter tritt Haustür ein (11./12.06.2022)

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Haustür eines Wohnhauses auf dem Sonnentauweg eingetreten. Der Unbekannte trat die Glaseingangstür einer Einliegerwohnung ein, so dass die Scheibe eingedrückt wurde und zerbrach. Die Höhe des entstandenen Schadens an der Glastür ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 0731 995-0, entgegen.

