Polizei Hagen

POL-HA: Frau fällt in Kellerschacht und wird von Polizisten gerettet

Hagen-Mitte (ots)

In der Bergstraße fiel eine 42-Jährige am Donnerstag (23.02.2023) in einen Kellerschacht. Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte die Frau gegen 09:30 Uhr durch Zufall. Sie hatte den Polizisten zugewunken und rief um Hilfe. Die Polizisten befreiten die Herdeckerin aus der Notlage, sie schilderte über das Gitter gelaufen zu sein, als sie plötzlich in den Schacht stürzte. Es stellte sich heraus, dass der Schacht über kein stabiles Sicherungsgitter verfügte. Die 42-Jährige hatte sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zugezogen, sie gab an sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben zu wollen. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell