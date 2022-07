Polizei Braunschweig

POL-BS: Rollcontainer stößt gegen geparktes Fahrzeug - Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, BraWo-Allee

21.07.2022, 11.30 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen, die den Zusammenstoß auf dem Parkplatz beobachtet haben.

Am Donnerstagvormittag parkte ein 60-jähriger Braunschweiger mit seinem grauen VW Tiguan auf dem Parkplatz des BraWoParks. Während seines Aufenthalts im Einkaufszentrum war ein Mitarbeiter eines Entsorgungsunternehmens damit beschäftigt, Pappe aus den Geschäften in seinen weißen Lkw zu verladen. Die Pappe transportierte er in einem Rollcontainer mit Gitterwänden.

Als der Rollcontainer bei der Ladetätigkeit gegen den Tiguan stieß, wurde ein Schaden an dem geparkten Fahrzeug verursacht. Ersten Schätzungen zu Folge beziffert sich der Schaden auf einen vierstelligen Betrag.

Der Mann entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern.

Eine Frau, die diesen Vorfall beobachtet hatte, wandte sich an die Mitarbeiter des Einkaufszentrums, die den 60-jährigen Halter des Tiguans ausfindig machten und über den Unfall in Kenntnis setzten.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Verkehrsunfalldienst unter 0531/4763935 zu melden. Insbesondere sucht die Polizei die genannte Zeugin, sie soll blonde Haare haben, etwa Mitte 40 Jahre alt und mit einem gelben Sommerkleid bekleidet gewesen sein.

Der Unfallverursacher wurde wie folgt beschrieben:

- etwa 1,80 Meter groß - über 40 Jahre alt - dunkle Haare - blaue Arbeitskleidung und ein Cap - auffälliger Kinnbart, der zum Zopf gebunden war.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell