POL-ANK: PKW-Unfall unter Alkoholeinfluss in Pasewalk

Wolgast (ots) - Am Strand von Freest (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Dienstagmittag ( 05.07.2022, ca. 12:45 Uhr) eine 78-jährige Urlauberin ertrunken. Die 78 Jahre alte Frau äußerte gegenüber Familienangehörigen zunächst, dass sie Luftprobleme hätte aber dennoch schwimmen gehen wollte. Kurze Zeit später wurde die Frau im Wasser treibend aufgefunden. Zeugen brachten die leblose 78-Jährige an Land und ...

mehr