POL-BS: Zeugenaufruf nach Sitzblockade und kilometerlangem Stau

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Wolfenbütteler Straße/ BAB 36 30.05.2022, 07.20 bis 09.33 Uhr

Klimaaktivisten hatten sich teilweise mit Sekundenkleber auf der Fahrbahn festgeklebt. Die Polizei ermittelt wegen Nötigung im Straßenverkehr.

Ende Mai hatten sich sechs Personen im Alter zwischen 14 und 58 Jahren im morgendlichen Berufsverkehr auf der Wolfenbütteler Straße zu einer Protestaktion zusammengefunden und auf die Fahrbahn gesetzt. Drei von ihnen fixierten sich mit Händen bzw. Füßen auf der Fahrbahn und konnten erst nach zwei Stunden durch die Technische Einsatzeinheit der Polizei von der Straße gelöst werden.

Innerhalb dieser Zeit hatte sich ein etwa sechs Kilometer langer Rückstau von der Hauptverkehrsstraße bis auf die A 36 gebildet, zahlreiche Autofahrer wurden so an der Weiterfahrt gehindert.

Die Polizei hat gegen die an der Blockade beteiligten Personen ein Strafverfahren eingeleitet und bittet Personen, die in diesem Stau standen und an der Weiterfahrt gehindert wurden, sich bei der Polizei unter 0531/4762516 zu melden.

