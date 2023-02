Polizei Hagen

POL-HA: Frau erwischt und verjagt Einbrecher auf frischer Tat

Hagen-Boele (ots)

Am Samstag, 25.02.2023, verließ eine 42-jährige Hagenerin gegen 18 Uhr für kurze Zeit ihren Bungalow in der Overbergstraße. Als sie gegen 19:20 Uhr zurückkehrte, hörte sie ein Rascheln im Garten, welcher an den Hameckepark grenzt. Die Frau schenkte dem Geräusch keine Beachtung und schloss ihre Wohnung auf. Hinter der Wohnzimmercouch und eine Schublade durchwühlend erblickte sie einen maskierten Einbrecher, der sich heftig erschrak. Die Hagenerin lief schreiend auf den Ganoven zu. Dieser lief in die Küche und hechtete mit einem Sprung aus dem Fenster. Die 42-Jährige sah noch, wie der Mann mit zwei weiteren Gestalten über den Zaun zum Park kletterte und in der Dunkelheit verschwand. Er war zirka 1,70 m - 1,80 m groß und dunkel gekleidet. Er trug einen gestreiften Pullover, sowie eine schwarze Sturmhaube. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen der Polizei mit einer Diensthundführerin gelang den Einbrechern die Flucht mit einer Armbanduhr der Marke Seiko und etwas Bargeld. Die Kripo nimmt Zeugenhinweise unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell