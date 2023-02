POL-HA: 16-Jähriger nach versuchtem Raub vorläufig festgenommen

Hagen-Hochschulviertel (ots) - Samstag (25.02.) gegen 12.30 Uhr übersah eine 34-Jährige auf der Feithstraße beim Abbiegen einen Fußgänger. Die Frau aus Schwerte war mit ihrem Seat auf der Lützowstraße unterwegs. Sie habe zunächst an der roten Ampel gehalten, um dann nach links in die Feithstraße einzubiegen. Hierbei sah sie einen 60-jährigen Mann zu spät, der die Straße in Richtung "Im Alten Holz" überquerte. ...

