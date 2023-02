Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Müllbehälter in der Innenstadt in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter setzten am frühen Montagmorgen (27.02.2023) in der Innenstadt einen Restmüllcontainer sowie einen Mülleimer in Brand. Gegen 05.30 Uhr gingen bei der Feuerwehr und der Polizei Meldungen über einen brennenden Müllcontainer aus Kunststoff auf einem Hinterhof in der Körnerstraße ein. Als die Beaten dort eintrafen, stand dieser bereits im Vollbrand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Wenige Minuten später meldeten Zeugen einen weiteren Brand in der Straße am Widey. Dort hatten Unbekannte den Inhalt eines Metalleimers entzündet. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen der Brandstiftung übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

