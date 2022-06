Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - schwerverletzte Person aufgefunden

Ulm (ots)

Gegen 23.55 Uhr wurde am Samstag in der Adolf-Pirrung-Straße ein 21-jähriger Mann aufgefunden. Der Rettungsdienst stellte eine Kopfverletzung fest und bejahte Lebensgefahr. Der Mann wurde sofort in eine Klinik gebracht. Die Beamten des Polizeireviers Biberach konnten keine eindeutige Ursache für die Verletzung ermitteln. Der Verletzte konnte bislang keine Angaben machen. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der Verletzte in der Nacht auf einer After-Game-Party in einer Lagerhalle am Bahnhof. Dort hat er wohl auch Alkohol zu sich genommen. Die Polizei Biberach (07351-447446) sucht Zeugen, die Angaben zur Herkunft der Verletzungen machen können.

