Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken- Diebstahl

Täter entwenden vier Schachteln Zigaretten

Kerken-Aldekerk (ots)

An einem geparkten Pkw wurde am Samstag (26. Juni 2021) zwischen 20.30 Uhr und 20.45 Uhr die Seitenscheibe eingeschlagen und vier Schachteln Zigaretten entwendet. Der Pkw stand auf der Bahnhofstraße in Aldekerk, als die Diebe zuschlugen. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell