Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen, Lkr. Konstanz) Feuerwehr rückt zu Küchenbrand aus (07.04.2023)

Gaienhofen (ots)

Die Feuerwehr ist am Freitagmorgen mit drei Fahrzeugen und 20 Mann zu einem Küchenbrand in die Wiesenstraße ausgerückt. Eine 29-jährige Bewohnerin ließ heißes Öl einen Moment unbeaufsichtigt auf dem Herd, woraufhin das Öl anfing zu brennen und das Feuer auf die Küchenschränke und die Dunstabzugshaube übergriff. Der 34-jährige Ehemann konnte den Brand mit Hilfe des Wohnungseigentümers noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig löschen. Sowohl die drei Erwachsenen, als auch die beiden ein und fünf Jahre alten Kinder kamen vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus, welches sie jedoch am selben Tag wieder verlassen konnten. An der Küche entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Bürgermeister kümmerte sich um eine vorübergehende Unterbringung der Familie in einer Ferienwohnung.

