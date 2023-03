PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg - Weilburg vom 11.03.2023

Limburg (ots)

+++ Auf Gehweg zu Boden gestoßen +++ Unfall mit Leichtverletztem+++2 x betrunken am Steuer+++

1. Auf Gehweg zu Boden gestoßen

In den Lämmergärten in 35794 Mengerskirchen 10.03.2023, 16:30 Uhr

Am Freitag, 10.03.2023, gegen 16:30 Uhr, befand sich ein 54-jähriger Mann aus Mengerskirchen zu Fuß auf dem Gehweg der Straße "In den Lämmergärten" in Mengerskirchen. Als er sich in Höhe der Einfahrt zu dem Parkplatzgelände eines Einkaufsmarktes befand, beabsichtigte der 51-jährige Fahrer eines Pkw Mitsubishi auf das Parkplatzgelände aufzufahren. Aufgrund des Fußgängers musste dieser sein Fahrzeug jedoch zunächst stoppen. Aufgrund einer körperlichen Einschränkung war es dem Fußgänger nicht möglich, den Einfahrtsbereich zügig zu verlassen. Dies dauerte dem Pkw - Fahrer offenbar zu lange, sodass dieser ausstieg und den Fußgänger gegen den Oberkörper stieß. Der Fußgänger stürzte infolge des Stoßes zu Boden und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu, die medizinisch versorgt werden musste. Gegen den Fahrer des Pkw wird nun wegen des Vorwurfs der Körperverletzung ermittelt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter 06471 - 93860 mit der Polizeistation in Weilburg in Verbindung zu setzen.

2. Unfall mit Leichtverletztem

Pfingstbornstraße in 35794 Mengerskirchen - Waldernbach 10.03.2023, gg. 21:00 Uhr

Ein 25-jähriger Mann aus Waldernbach befuhr am Freitag, 10.03.2023, gegen 21 Uhr, mit seinem Pkw Hyundai i10 die Pfingstbornstraße in Waldernbach. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam der Fahrer von seiner Fahrspur ab und streifte einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Volvo. Der Unfallfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 7000 Euro geschätzt.

3. 2 x betrunken am Steuer

Frankfurter Straße in 65549 Limburg 11.03.2023

Gleich zwei Verkehrsteilnehmer fielen im Laufe der vergangenen Nacht bei Verkehrskontrollen im Raum Limburg negativ auf, da sie ihre Pkw jeweils unter deutlichem Alkoholeinfluss führten. Zunächst kontrollierte eine Streife gegen 01:55 Uhr in der Frankfurter Straße in Limburg einen 26-jährigen Limburger in seinem Fahrzeug. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer merklich unter Alkoholeinfluss stand. Der Fahrer musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen und der Führerschein wurde sichergestellt. Nach dem Hinweis eines Verkehrsteilnehmers konnte eine Streife einen weiteren Pkw gegen 04:30 Uhr, ebenfalls in der Frankfurter Straße, einer Kontrolle unterziehen. Auch hier stellten die Beamten fest, dass die 43-jährige Fahrerin aus Hünfelden zuvor erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Die Folgen waren auch hier eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell