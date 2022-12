Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall im Kreuzungsbereich- 10.000 Euro Blechschaden

Tuttlingen (ots)

Am Donnerstag, kurz nach 22 Uhr, ist es zu einem Unfall im Kreuzungsbereich der Königstraße und der Alleenstraße gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden ist. Eine 22-jährige Frau war mit einem Peugeot 206 auf der Königstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. An der Kreuzung zur Alleenstraße kollidierte die Frau mit einem anderen Peugeot 206 eines 19 Jahre jungen Mannes, der sich auf der vorfahrtsberechtigten Alleenstraße befand. Durch den Aufprall dreht sich der Wagen des 19-Jährigen und kam auf der Gegenfahrspur zum Stehen. Glücklicherweise verletzte sich niemand. An beiden Peugeot entstanden Sachschäden in Höhe von rund 5.000 Euro.

