Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfallflucht auf der Jägerhofstraße- Polizei sucht Zeugen

Tuttlingen (ots)

Am Donnerstagabend ist es auf der Jägerhofstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein unbekannter Autofahrer einen Schaden von rund 7.000 Euro an einem Hyundai verursacht hat. Kurz nach 21 Uhr fuhr der unbekannte Autofahrer auf der Oberamteistraße und bog nach links auf die Jägerhofstraße ein. Unmittelbar nach der Linkskurve kam der Unbekannte zu weit nach rechts und kollidierte mit einem am rechten Straßenrand geparkten weißen Hyundai. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß setzte der Unbekannte seinen Wagen ein Stück zurück und fuhr einfach davon, ohne die am Unfallort erforderlichen Maßnahmen für eine Schadensregulierung zu treffen. Der geflüchtete Wagen dürfte laut Zeugen dunkelfarben sein und müsste starke Beschädigungen im Frontbereich aufweisen. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

