Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Betrüger gibt sich als Dachdecker aus

Hildesheim (ots)

DIEKHOLZEN - (jpm) Ein Betrüger, der sich als Dachdecker ausgab, erlangte am gestrigen 06.09.2022 in Barienrode einen dreistelligen Geldbetrag, den er in Vorkasse für eine angeblich notwendige Reparatur erhielt.

Nach vorliegenden Informationen wurde der Täter gegen 12:20 Uhr bei einem 84-jährigen Mann vorstellig und gab vor, Mitarbeiter einer tatsächlich existierenden Dachdeckerfirma aus dem Raum Hildesheim zu sein. Er bot dem Geschädigten die fachgerechte Instandsetzung einer vermeintlich schadhaften Stelle an seinem Dach an. Da dem älteren Herrn die benannte Firma bekannt ist, schöpfte er zunächst keinen Verdacht, stimmte dem Angebot zu und ging mit einem dreistelligen Betrag in Vorkasse. Unter dem Vorwand, bei einem Baumarkt Materialien zu holen entfernte sich der Betrüger anschließend.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

-ca. 40-50 Jahre alt

-schwarze Dachdeckerkleidung

-kurze, dunkle Haare

-Mütze mit Schirm

-hochdeutsche Aussprache

Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten oder eventuell auch zu einem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell