Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer bei Unfall leicht verletzt (06.04.2023)

Tuningen (ots)

Am Donnerstag gegen 19 Uhr hat ein Autofahrer auf der Kreuzung der Straßen "Vor dem Haldenwald" und der Kreisstraße 5711 einen Unfall verursacht. Ein 68-jähriger Fiat 500-Fahrer bog von der Straße "Vor dem Haldenwald" nach links auf die K 5711 ab und stieß dort mit einem 63-jährigen BMW M3-Fahrer zusammen. Dabei erlitt der Fiat-Fahrer leichte Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in eine Unfallklinik. An beiden nicht mehr fahrbereiten Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 35.000 Euro.

