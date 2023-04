Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer unter Drogeneinfluss (11.04.2023)

Villingen-Schwenningen und Schonach (ots)

Gleich zwei unter Drogeneinfluss stehende Autofahrer hat die Polizei über die Osterfeiertage aus dem Verkehr gezogen. Am frühen Karfreitagmorgen gegen 2.30 Uhr kontrollierte eine Streife auf der Schonacher Hauptstraße einen 18-jährigen Audi-Fahrer, der deutlich unter der Einwirkung von Drogen stand. Der junge Mann musste eine Blutprobe abgeben und das Auto abstellen. Nicht besser erging es am Dienstag nach Ostern einem 26-Jährigen, der gegen 8 Uhr mit einem Ford in Schwenningen auf der Straße "In Rammelswiesen" fuhr. Auch dieser Autofahrer zeigte bei einer Polizeikontrolle deutliche Anzeichen von Drogeneinfluss, was ein vorläufiges Fahrverbot und eine Blutentnahme nach sich zogen. Beide Männer erwartet jeweils eine Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss.

