Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: "2-Tage-Intensivschnupperpraktikum" Polizei Cochem

Cochem (ots)

Du interessierst dich für den Polizeiberuf und möchtest exklusive Infos aus erster Hand? Oder bist du dir noch nicht ganz sicher, welchen Weg du nach der Schule einschlagen möchtest?

Da können wir dir vielleicht weiterhelfen, wenn du dir zwei Tage Zeit nimmst in deinen Osterferien!

Am 04. und 05. April 2023 hast du die Möglichkeit, exklusiv hinter die Kulissen der Polizeidienststelle in Cochem zu schauen. Bekomme einen hautnahen Einblick in den Polizeialltag und erfahre, welche verschiedenen Einheiten dort zusammenarbeiten. Begleite im Anschluss eine Verkehrskontrolle und mache einen Ausflug an den Campus der Hochschule der Polizei.

Was du dafür tun musst? Melde dich bei uns an! Ansprechpartnerin ist Bianca Schuhmacher: 02671/984 - 0 oder 02671/984 - 228.

Jetzt heißt es schnell sein, es sind nur noch drei Plätze frei!

