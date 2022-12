POL-PPMZ: Handy entrissen

Mainz-Mombach (ots) - Am Montagnachmittag wurde eine Fahrradfahrerin in der Hauptstraße im Stadtteil Mombach von einem Autofahrer bedrängt und beleidigt. Die 60-jährige Radfahrerin befuhr gegen 16:20 Uhr die Fahrbahn der Hauptstraße, in Fahrtrichtung Budenheim, als sich ein 24-jähriger Mann mit seinem silbernen Audi A6 in gleicher Fahrtrichtung näherte. Auf Höhe ...

mehr