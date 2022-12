Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperverletzung zwischen Autofahrer und Fußgänger

Mainz-Oberstadt (ots)

Am Mittwochmittag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Fußgänger und einem Autofahrer. Der 51-jährige Fahrer eines Mercedes wollte von der Freiligrathstraße nach rechts auf die Straße An der Goldgrube abbiegen. Als die Ampel für ihn grün zeigte, wollte er einen Fußgänger vorbeilaufen lassen, welcher ebenfalls an der Ampel wartete. Da der Fußgänger jedoch mit seinem Mobiltelefon beschäftigt war, fuhr der Mercedesfahrer los. Dadurch fühlte sich der 62-jährige Fußgänger gefährdet und begann, den 51-Jährigen zu beleidigen. Der Autofahrer stieg aus packe den 62-Jährigen am Kragen. Nach einer kurzen Rangelei riefen die Männer die Polizei an, welche die Parteien trennte und eine Strafanzeige aufnahm.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell