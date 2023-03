Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach Bandendiebstahl in Plaidt

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, den 18.05.2022 gegen 19:50 Uhr begaben sich vier bislang unbekannte Täter, zwei Frauen und zwei Männer, zum Norma-Markt in der Fraukircher Straße in Plaidt, um dort Waren zu entwenden. Für die Fahrt zur Tatörtlichkeit nutzten sie einen roten Seat Ibiza, an dem die Kennzeichen W-CQ 491 angebracht, jedoch nicht zugelassen waren.

Zeitversetzt betraten die vier Täter den Lebensmittelmarkt und füllten mitgebrachte Taschen und Trolleys mit Waren. Letztlich konnten Lebensmittel und Tiefkühlwaren im Wert von über 200 Euro entwendet werden.

Die Lichtbilder der unbekannten Täter sowie des mitgeführten Fahrzeugs sind hier im Fahndungsportal einsehbar:

https://s.rlp.de/3dngY

Die Kriminalpolizei Koblenz fragt nun: Wer kann Hinweise zu dem Pkw oder den abgebildeten Personen geben? Zeugenhinweise werden telefonisch entgegengenommen: 0261-103-2690.

