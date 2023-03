POL-PPKO: Diebstahl einer Handtasche - Zeugen gesucht

Koblenz (ots) - Am Mittwochnachmittag, den 15.03.2023 kam es gegen 16:45 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Görgenstraße in Koblenz zu einem Diebstahl mehrerer Kleidungsstücke. Obwohl die jugendlichen Täterinnen die Etiketten entfernt hatten, löste der akustische Alarm aus, sodass die beiden 15-Jährigen durch das Personal bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnten. Hierbei stellte man zudem fest, dass die Beschuldigten augenscheinlich bereits im ...

