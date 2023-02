POL-HAM: Kradfahrer nach Alleinunfall leicht verletzt

Hamm Bockum-Hövel (ots) - Unbekannte setzten am Samstagabend, 18.Februar, an der Dr.-Voßhage-Straße zwei Müllcontainer in Brand. Gegen 20:40 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Nur wenig später wurde in unmittelbarer Nähe, am Mariendenkmal auf dem Herbert-Sandhoff-Weg, eine bereits erloschene Brandstelle durch die Polizei festgestellt. Ein Laternenwindlicht wurde ...

mehr