Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Probefahrt ohne Versicherung

Einbeck (ots)

Einbeck, (Kr.) 18.02.2023; 12:20 Uhr

Am Samstagmittag, den 18.02.2023, fiel einer Polizeistreife auf der L572, zwischen Immensen und Sülbeck, ein Pkw auf, an dem während der Fahrt keine Kennzeichen angebracht waren. Bei einer anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 55jährige Fahrer zusammen mit seiner Lebensgefährtin mit dem Pkw eine Probefahrt unternahm und ihm gar nicht aufgefallen war, dass der Wagen keine Kennzeichen hatte. Anschließend suchten die Beamten zusammen mit dem aus Gießen stammenden Paar den verantwortlichen Autohändler in Einbeck auf, um den Sachverhalt zu klären. Dieser gab an, tatsächlich vergessen zu haben, an dem Fahrzeug zumindest rote Kennzeichen zur Probefahrt anzubringen. Demzufolge bestand während der Fahrt kein Versicherungsschutz für das Fahrzeug. Gegen ihn sowie dem Fahrer wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell