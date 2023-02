Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nachstellung

Stalking

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 01.12.2022 - 17.02.2023

Bereits seit Dezember des vergangenen Jahres kann sich ein 72jähriger Einbecker nicht mit der Trennung von seiner Ehefrau abfinden. Seitdem stellt er ihr in jeglichen Lebenslagen nach. Ständige Telefonkontakte, Aufsuchen an Wohn- und Arbeitsstätte sowie Konfrontationen mit ihrem neuen Lebensgefährten bestimmen seinen Alltag. Am Freitag, den 17.02.2023 eskalierte die Situation erneut und der Mann setzte sich provokativ auf die Straße vor der neuen Wohnanschrift der Frau. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten noch vor Ort ein Ermittlungsverfahren gegen den Verursacher wegen Nachstellung/Stalking ein und erteilten diesem einen Platzverweis.

