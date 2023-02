Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geschwindigkeitsmessung durchgeführt und dabei einen Fahrer unter Drogeneinfluss festgestellt

Einbeck (ots)

Einbeck, OT Juliusmühle (Kr.) 17.02.2023, 13.50 Uhr - 15:20 Uhr

Am Freitagnachmittag, den 17.02.2023, führte das Polizeikommissariat Einbeck eine Geschwindigkeitsmessung in der 80er-Zone zwischen Klapperturm und Juliusmühle durch. Hierbei konnten in einem Zeitraum von einer Stunde 10 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet werden. Die höchstgemessene Geschwindigkeit lag nach Abzug einer Toleranz bei 141 km/h. Der 42jährige, aus Einbeck stammende Fahrer, muss nun zu einem hohen Bußgeld auch mit einem Fahrverbot von 2 Monaten rechnen. Bei einem weiteren, 21jährigen männlichen Fahrer, der ebenfalls zu schnell mit seinem Pkw unterwegs war, stellten die kontrollierenden Beamten zudem körperliche Auffälligkeiten fest, die auf einen möglichen Drogenkonsum hindeuten. Ein anschließender Drogentest bestätigte den Verdacht. Der aus Markoldendorf stammende Mann stand unter dem Einfluss von Cannabis. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit seinem Pkw untersagt.

