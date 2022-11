Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter klaut Handtasche aus Umkleide einer Tanzschule

Konstanz (ots)

Am Donnerstagabend, im Zeitraum zwischen 18:45 Uhr und 18:50 Uhr, ist es in einer Tanzschule in der Bruder-Klaus-Straße zu einem Diebstahl gekommen. Ein unbekannter Täter stahl die in der Umkleide der Tanzschule abgelegte Handtasche einer 30-jährigen Frau. In der Tasche befanden sich neben persönlichen Dokumenten und Schlüsseln ein Geldbeutel mit Bargeld und ein iPhone. Bei dem Dieb soll es sich um einen schwarz gekleideten Mann mit schwarzem Bart gehandelt haben, der sich vermutlich unberechtigt Zugang zu der Umkleide verschafft hat. Das Polizeirevier Konstanz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, denen am Donnerstagabend Verdächtiges in der Tanzschule aufgefallen ist, oder die Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes geben können, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, zu melden.

