Ulm (ots) - Ein Anwohner parkte sein Fahrzeug am Sonntagabend in der Spitalgasse. Am Montag fand er den Wagen unverschlossen vor. Und er stellte fest, dass aus dem Auto seine Ausweise und Geld gestohlen wurde. Jetzt ermittelt die Schelklinger Polizei (Tel. 07394/933880), um dem Dieb auf die Spur zu kommen. Die ...

