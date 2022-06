Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Katalysatoren gestohlen

Vreden (ots)

In Vreden hatten es Unbekannte auf die Katalysatoren zweier geparkter Wagen abgesehen. Das Geschehen spielte sich am Mittwoch, 29.06.2022, auf einem Parkplatz an der Stadtlohner Straße ab: Zwischen 13.50 Uhr und 21.55 Uhr machten sich die Täter an einem dort stehenden Opel sowie an einem BMW zu schaffen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell