Ulm (ots) - Am Montag bemerkten die Bewohner eines Hauses im Erbacher Merzenbeund, dass die Terrassentür aufgebrochen wurde. Dies dürfte über das Wochenende geschehen sein. Die Einbrecher fanden in einem Zimmer den Schmuck der Bewohner und Flüchteten wieder. In der Karlstraße in Blaubeuren brachen Unbekannte ...

mehr