Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 14.09.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Zeugen zu Beleidigung gesucht++Einbruch in Geschäft/ versuchter Einbruch in Tierarztpraxis++Betrug bei Kleinanzeigenportal++Fahrradfahrer übersehen++

Leer - Zeugen zu Beleidigung gesucht

Am 13.09.2022 gerieten zwei Autofahrer gegen 09:00 Uhr in einen Streit. Beide waren mit ihren Pkw auf der Ringstraße unterwegs und kamen sich entgegen. Ursächlich waren Unstimmigkeiten bezüglich der Vorfahrtsregelung, woraufhin ein 34-jähriger Mann von dem noch unbekannten Mann beleidigt und bedroht wurde. Nachdem sich beide aus den Fahrzeugen heraus zuriefen, stieg der unbekannte Mann aus und beleidigte und bedrohte den 34-Jährigen. Der Mann soll etwa 170 cm groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Er entfernte sich mit einem Renault Kangoo vom Tatort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Einbruch in Geschäft/ versuchter Einbruch in Tierarztpraxis

In dem Zeitraum vom 12.09.2022, 14:00 Uhr, bis 13.09.2022, 08:30 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Geschäfts in der Hauptstraße. Vermutlich verschafften sich die Täter durch Aufhebeln einer Tür Zugang zum Objekt und entwendeten insgesamt einen vierstelligen Geldbetrag aus dem Verkaufsraum.

Ebenfalls in der Nacht von dem 12.09.2022 auf den 13.09.2022 versuchten bisher unbekannte Täter in eine Tierarztpraxis in der Hauptstraße einzudringen. Dies misslang jedoch. Die Polizei prüft einen Zusammenhang der Taten und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, die Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme mit der Dienststelle in Leer.

Emden - Betrug bei Kleinanzeigenportal

Bereits Ende August kam es zu einem Betrug bei einem Kleinanzeigenportal. Ein 22-jähriger Mann bot eine Spiegelreflexkamera über ein Verkaufsportal zum Kauf an und hinterlegte dort seine Handynummer. Kurz darauf wurde er von einem vermeintlichen Kaufinteressenten per WhatsApp kontaktiert. Dieser übersandte dem 22-Jährigen einen Link zu einer Webseite, um ein dort hinterlegtes Formular auszufüllen. Dort gab der 22-Jährige seine Kreditkarteninformationen für die vermeintliche Kaufabwicklung preis. Der unbekannte Kaufinteressent buchte darauf einen dreistelligen Geldbetrag vom Konto des Verkäufers ab und beendete den Kontakt. Die Polizeiinspektion Leer/Emden weist nochmals darauf hin, dass Betrüger die Gutmütigkeit und Unwissenheit der Betroffenen ausnutzen. Es sollte immer geprüft werden, ob und wem vertrauliche Inhalte mitgeteilt werden.

Leer - Fahrradfahrer übersehen

Am 13.09.2022 kam es gegen 08:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Nessestraße/ Am Alten Handelshafen. Ein 70-jähriger Mann aus Leer wollte mit seinem Pkw VW von der Straße Am Alten Handelshafen nach rechts auf die Nessestraße abbiegen und übersah dabei einen 25-jährigen Fahrradfahrer, welcher in Richtung Rathausbrücke unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 25-Jährige aus Leer und verletzte sich leicht. Am Pkw und am Fahrrad entstand Sachschaden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell