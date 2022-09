Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 11.09.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss (2) ++ Angriff mit Schlagstock ++ Opfer mit Messer verletzt ++ Verkehrsunfallfluchten (2) ++

Leer - Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss

Am 10.09.2022 gegen 21:20 Uhr kommt es im Logaer Weg in Höhe des Julianenparks zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw-Führer. Der 42-jährige Radfahrer aus Leer missachtet bei der Einfahrt aus dem Julianenpark auf den Logaer Weg die Vorfahrt eines 18-jährigen Pkw-Führers aus Leer, der in der Folge eine Kollision nicht mehr verhindern kann. Der Radfahrer zieht sich durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellen die eingesetzten Beamten bei dem Radfahrer eine deutliche Alkoholisierung fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,65 Promille. Der Radfahrer muss sich nun einem Strafverfahren verantworten.

Am 11.09.2022 um 03:19 Uhr wird ebenfalls im Logaer Weg in Leer durch einen Zeugen ein mit einem Baum kollidierter Pkw gemeldet. Die Beamten finden vor Ort den vermeintlichen Fahrzeugführer auf dem Fahrersitz schlafend vor. Eine Ursache für den besonderen Schlafplatz finden die Beamten in der starken Alkoholisierung des 26-jährigen Leeraners. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,30 Promille. Der 26-Jährige ist zum Glück unverletzt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Emden - Angriff mit Schlagstock

In der Nacht zum Sonntag wird gegen 03:15 Uhr in der Emder Dollartstraße ein 19-jähriger Emder von einer unbekannten männlichen Person mit einem Schlagstock angegriffen. Das Opfer zieht sich bei dem Angriff eine Nasenbeinfraktur zu und wird vom Rettungsdienst versorgt. Der Täter kann unerkannt flüchten. Dieser wird wie folgt beschrieben: dunkle Haare, kurzer Bart, zirka 1,75 m groß, schwarzes Hemd mit roten Ärmeln. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Emden - Opfer mit Messer verletzt

Auf der Emder Cirksenastraße gerät in der Nacht zum Samstag gegen 02:05 Uhr ein 36-jähriger Emder in eine Auseinandersetzung mit mehreren unbekannten Personen. Dabei wird dem Opfer mit einem Messer eine Stichverletzung zugefügt. Im Anschluss flüchten die noch unbekannten Täter. Die Täter werden als dunkel gekleidet und circa 20 bis 30 Jahre alt beschrieben. Das Opfer wird zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht, eine Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Emden - Geparkter Pkw beschädigt

Am Samstagabend wird im Emder Wykhoffweg ein am Straßenrand geparkter BMW beschädigt. Die Beschädigungen lassen vermuten, dass der BMW von einem unbekannten Verursacher mit einem Fahrzeug beim Ausparken touchiert worden ist. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Moormerland - Geparkter Pkw beschädigt

Am 10.09.2022 kommt es gegen 12:10 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Rudolf-Eucken-Straße in Moormerland zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter Pkw der Marke VW wird hierbei durch einen zurzeit noch unbekannten Pkw-Führer beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

