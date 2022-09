POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 10.09.2022

PI Leer/Emden (ots) - Die Pressestelle der Polizeiinspektion Leer/Emden ist am Freitag den 09.09.2022 nicht besetzt. Dringende Anfragen zu aktuellen Geschehnissen richten Sie bitte an den Dienstschichtleiter der Polizeiwache in Leer unter 0491. 97690-0. Andere Anfragen senden Sie bitte mit Vorlauf für die nächste Woche wie gewohnt an die Pressestelle der Polizei ...

