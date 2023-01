Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach/Blaubeuren - Einbrecher in zwei Häusern

Über den Jahreswechsel waren Einbrecher in der Region unterwegs.

Ulm (ots)

Am Montag bemerkten die Bewohner eines Hauses im Erbacher Merzenbeund, dass die Terrassentür aufgebrochen wurde. Dies dürfte über das Wochenende geschehen sein. Die Einbrecher fanden in einem Zimmer den Schmuck der Bewohner und Flüchteten wieder.

In der Karlstraße in Blaubeuren brachen Unbekannte über das verlängerte Wochenende in einen Kindergarten ein. Auch sie gelangten durch die Terrassentür in das Haus. Die Tür hatten sie aufgehebelt. Hier machten die Einbrecher keine Beute, doch blieb ein Sachschaden von mehreren hundert Euro zurück.

Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Einbrechern. Die Ermittler hoffen auch auf Hinweise von Zeugen unter der Telefon-Nr. 0731/1880.

Vorbeugung: Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/1880

