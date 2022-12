Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: (Karlsruhe) Gleise in Karlsruhe unerlaubt überquert

Karlsruhe (ots)

Ein 19-Jähriger hat Mittwochabend (14. Dezember) unerlaubt die Gleise im Karlsruher Hauptbahnhof überquert. Eine Streife der Bundespolizei hat das Verhalten des Mannes bemerkt und ihn zur Rede gestellt.

Im Gespräch mit den Beamten zeigte sich der junge Mann uneinsichtig über sein gefährliches Verhalten. Zur Begründung sagte er ihnen, dass er lediglich den Fahrplan am Bahnsteig gegenüber einsehen wollte.

Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren. Seinen Weg setzte der Mann anschließend fort.

Das Überqueren der Gleise ist nur an bestimmten Stellen gestattet. Dies können neben Bahnübergängen und Unterführungen auch anderweitig besonders gekennzeichnete Bereiche sein. Die Bundespolizei warnt immer wieder davor, Gleise außerhalb dieser Bereiche zu überschreiten. Züge fahren auch in Bahnhöfen oft mit hohen Geschwindigkeiten. Manche Züge verkehren dabei auch außerhalb der Fahrplanauskunft. Sehr lange Bremswege führen dazu, dass Unfälle in diesem Zusammenhang oft tödlich enden.

Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden Sie unter www.bundespolizei.de.

