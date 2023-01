Ulm (ots) - (Geschlecht und Alter der Verdächtigen korrigiert.) Am Sonntagmorgen wurde die Polizei über einen Einbruchsalarm an einer Tankstelle in der Riedlinger Straße verständigt. Die anfahrenden Polizeistreifen konnten zwei flüchtende Personen feststellen und festnehmen. Es stellte sich der Verdacht heraus, dass eine 22-Jährige und ein 26-Jähriger Mann zuvor ...

mehr